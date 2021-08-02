Rıza Çalımbay: “Hiçbir rakipten korkmuyorum”

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- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay- “7-8 tane sakatımız var”- “Batumi maçından avantajlı dönmeliyiz” SİVAS



- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Müsabaka hakkında konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Rakibimiz Batumi takımı iyi ve çok tehlikeli bir takım ama ben hiçbir rakipten korkmuyorum” dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Sivassporlu futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldığı öğrenildi. İdmana sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie ve izinli olan Max Gradel katılmadı. “Tur atladığımız için mutluyuz” Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Batumi mücadelesine ilişkin, “Son maçımıza değinirsek gerçekten çok iyi bir maç oynadık. Herkesin gördüğü gibi öyle kolay bir rakip değildi. Çok mücadele eden, çok disiplinli bir takımdı. Eğer bizde disiplinden biraz kopsaydık bizim için daha değişik bir maç olabilirdi, kötü olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan güzel bir şekilde maçımızı tamamladık. Tur atladığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. “Sakatlıklarda dolayı canımız sıkkın” Dinamo Batumi'nin çok zor bir rakip olduğunu belirten Çalımbay, “Şimdiki rakibimiz Batumi takımı iyi bir takım. Ligde 21. maçını oynuyorlar ve Gürcistan'da lider bir takım. Çok tehlikeli bir takım, hem hücumları olsun hem orta sahası olsun gerçekten iyi, golü düşünen bir takım. Son maçlarında herkesin elenecek diye baktıkları maçı deplasmanda 4-1 kazandılar. Onun için iki tane çok zor maç oynayacağız. Tabii ki hiçbir rakipten korkmuyorum. Ama sakatlık olduğu zaman kötü oluyor. Şu anda da 7-8 sakatımız var. Oynamayacak arkadaşlarımız var. O yüzden biraz canımız sıkkın. Onun dışında bir sorun yok, geri kalan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Ama bir şanssızlık oldu, bir anda bu kadar sakatlıkların olması. Tek düşüncemiz o. Bizim bütün amacımız hedefimiz, gruptan çıkmak. Geçen sezon şanssızlık yaşadık ve gruptan çıkamadık. Kesinlikle gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. En zor rakibimiz de Batumi takımı onun için de turu geçmek için her şeyi yapmak zorundayız. Çok iyi bir şekilde mücadele edip oradan avantajlı bir şekilde dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Transfer çalışmalarımız bitti” Bir basın mensubunun “Transfer çalışmaları tamamlandı mı?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Kulübümüzün belli bir bütçesi var, onu aşmamız mümkün değil. Hiçbir zaman oyunculara öyle astronomik rakamlarla bonservisler ödeyip transfer yapmamaya çalışıyoruz. Tabii ki şu anda hemen hemen transfer çalışmalarımız bitti. Her yere alternatifli oyuncu arkadaşlarımız var. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama maalesef sakatlık gibi şanssızlıklar yaşadınız zaman bazen transfer yapmak zorunda kalıyorsunuz. İnşallah öyle bir şey de yaşamayız. Şu andaki kadromuz iyi bir şekilde doldu, tek şey oyunculardan alacığımız verim. Bu çok önemli. Onu almak için bütün gayreti gösteriyoruz. Bazı arkadaşlarımız net şekilde hazır değil, Azubuike dün geldi, 2 gün sonra mecburen resmi bir maça çıkacak. Sakat oyuncuların lige yetiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdi. “Gradel ikinci maça yetişecek” Çalımbay, son olarak da Max Gradel’in yakın zamanda takıma katılacağını dile getirerek, “Max Gradel'i ülkesinin milli takımının olimpiyatlardan elenmesinin ardından aradık. Gradel aylardır kampta, o yüzden de buruya gelse bile verimli olamayabilir. Onun için ona bir süre verdik, en geç 9 Ağustos’ta burada olacak. İlk maça gelmesi mümkün değil ama ikinci maça getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



