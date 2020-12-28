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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: 'Haklıyken haksız duruma düştük'

Rıza Çalımbay: 'Haklıyken haksız duruma düştük'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- Rıza Çalımbay: "Haklıyken haksız duruma düştük"- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “O telefon oraya gelmemeliydi” İSTANBUL

Sarı Kart Kırmızı Kart Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı 


- Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.
Hakan Arslan’ın gördüğü kırmızı kartı eleştiren Çalımbay, “O telefon oraya gelmemeliydi, biz ikinci yarıya 11 kişi başlamalıydık. Bu durumu kendi içimizde halledeceğiz. Haklıyken haksız duruma düştük” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’a konuk olan ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivasspor’un yediği ilk golde topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışmaları yaşanırken, devre arasında Hakan Arslan maçın hakemine telefondan pozisyonu gösterip tepkisini dile getirmiş ve iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Maçın en çok konuşulan pozisyonuna da değinen Rıza Çalımbay, mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başladı.
Hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu ifade eden Çalımbay, “İyi başladık, güzel pozisyonlarımız oldu. Maçın başında Gradel’in kaçırdığı bir pozisyon vardı. Ta ki golü yiyene kadar iyiydik. Ondan sonra da oyuncularımızın hakeme karşı yapmaması gereken bir hareket oldu. Hakem de böyle şeylere izin vermez ve haklı olarak kart gösterdi. Yediğimiz gol pozisyonunda hakem haklı mı değil mi bilemem. Maçın bu duruma gelmemesi lazımdı. İki takım da centilmence mücadele edip pozisyon buluyordu. Yaşanan durumu kendi aramızda halledeceğiz. Yapılan doğru bir şey değil. Özellikle takım kaptanının daha dikkatli olması gerekiyordu ve o telefonun oraya gelmemesi, o telefonun hakeme gösterilmemesi gerekiyordu. Haklıysak, maçtan sonra konuşuruz. İlk kez bu hatalara maruz kalmadık. Bütün takımlara oluyor. Bunun yeri sahada değildi. 11 kişi kalmamız gerekiyordu ve belki bu şekilde sonucu değiştirebilirdik. Burada esas konuşacağımız şey yediğimiz goller. Bu golleri yemememiz gerekiyordu. Bundan önce 2 maç oynadık ve ikisini de çok iyi oynayarak kazandık. Bu sene ilk kez de deplasmanda yenildik. Beni en çok üzen kaptanın atılması oldu” açıklamasını yaptı. “Beşiktaş iyi futbol oynadı” Hakan Arslan’a telefonun tribünden geldiğini söyleyen Rıza Çalımbay, “İlk başta Hakem sarı kart gösterdi ve sonrasında Hakan bir yere tekme atınca ikinci sarı kartı gördü. Haklıyken haksız duruma düştük. Burada Beşiktaşlık bir durum yok. Beşiktaş iyi bir futbol ortaya koydu” dedi.
Sergen Yalçın’la ilgili de konuşan Çalımbay, “Sergen benim arkadaşım. Beşiktaş her zaman büyüktür her zaman da böyle yerlerde olması normaldir. İyi bir kadroya sahipler. Eksikleri vardı bugün ama Beşiktaş’ta eksik olmaz. Geniş bir kadroları var, bizim gibi değiller. Başarılar diliyorum Sergen hocamıza. Demin de söylediğim gibi, sahadaki durumla Beşiktaş’ın hiçbir alakası yok” diyerek sözlerini tamamladı.
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