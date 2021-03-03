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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: “Eksiklerin sıkıntısını yaşadık”

Rıza Çalımbay: “Eksiklerin sıkıntısını yaşadık”

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklama

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “İyi bir lig maçı oldu”- “Tek düşüncemiz Galatasaray maçı” SİVAS

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- 1-1‘lik Hatayspor beraberliği sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maçın başından sonun kadar gerekli şekilde mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık. Takımımdan ben çok memnunum son maçlarımızda iyi mücadele ettik” dedi.
Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Hatayspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Güzel bir şekilde iyi bir lig maçı geçti. İlk yarı oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Skora maalesef yansıtamadık. Çok pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızda istediklerimizi yapamadık. Bunun için üzgünüz. Maçın başından sonun kadar gerekli şekilde mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık. Takımımdan ben çok memnunum son maçlarımızda iyi mücadele ettik. Hepsinden puanlar ile ayrıldık. Lig uzun bir maraton, iyi bir maçı bitirdik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Şu andaki tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlarla dönmek” dedi.

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