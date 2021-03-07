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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: “Deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik”

Rıza Çalımbay: “Deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik”

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Mel B Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör 


- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Kontra ataktan fırsatları değerlendiremedik. Sonlara doğru deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik” diye konuştu.
Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, “Hem biz olsun hem Galatasaray olsun iki takım da gerçekten iyi mücadele etti. İkinci yarı 2-1 olduktan sonra daha güzel oldu maç. Kontra ataktan fırsatları değerlendiremedik. Sonlara doğru deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Beklemediğim bir şekilde penaltı oldu. Buraya çok eksik geldik. Onun için bugün mücadeleden çok memnunum. Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için mutluyuz. Kalan maçlarımıza bakacağız. Galatasaray’ın geçen haftadan puan kaybetmesinden dolayı bizim maçımız onlar için önemliydi. Bizim için de önemliydi. İki takımı da tebrik etmek lazım. Ben takımımı tebrik ediyorum oyun ve mücadeleden dolayı” dedi.
“Boyd’un açıklaması iyi bir şey değil” Beşiktaş’tan kiralık olarak Sivasspor’da forma giyen Boyd’un maç sonunda, ‘Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum’ açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Çalımbay, “Boyd’dan haberim yok, yeni öğrendim. Böyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Şu anda Sivas forması giyiyor. Ben de Beşitaşlıyım bunu gizlemedim hiçbir zaman. Futbol hayatım Beşiktaş’ta geçti. Başka yerde profesyonel futbolcu olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böyle açıklama iyi bir şey değil. Ama kötü niyetli açıkladığını düşünmüyorum. Kişi olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal yönden bunu söylemiştir. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta söylenmesi doğru değil. O da Beşiktaşlı bende Beşiktaşlıyım. Ama bu tarafta bir sorumluluğumuz var. Beşiktaş maçında Boyd oynayacak, sakatlığı olmaz iyi durumda olursa. Orada Boyd takımına her şeyi verecektir” diye konuştu.

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