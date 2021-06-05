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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rıza Çalımbay’dan yabancı kuralı açıklaması: “Kargaşa olacak”

Rıza Çalımbay’dan yabancı kuralı açıklaması: “Kargaşa olacak”

-Rıza Çalımbay'ın açıklaması

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Zamansız ve geç söylendiğine inanıyorum” SİVAS

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- DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu sayısıyla ilgili aldığı karara yönelik konuştu.
Çalımbay, “Federasyonunun bunu aylar öncesinde kulüplere söylemesi gerekiyordu çünkü kulüpler ona göre tedbirlerini alması gerekiyordu. O yüzden kargaşa olacak” dedi.
Sivasspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, imza töreninde açıklamada bulundu. Çalımbay, transfer çalışmalarına pazartesi günü başlayacaklarını söyleyerek, takımdan ayrılacak isimleri de ifade etti.
Deneyimli çalıştırıcı, “Biz hemen transfere başlamıyoruz. Önce oyuncu araştırıyoruz. İstanbul’daki ekip de aynı şekilde. Bunların hepsini bir araya getirip koyuyoruz. Ondan sonra bizim bütçemizi aşmayacakları ayırıyoruz. Pazartesi’nden itibaren almaya başlayacağız. Şu anda bizim anlaştığımız ya da aldığımız hiçbir oyuncu yok. Zaten biz 1-2 izleme ile oyuncu almıyoruz, almayız da zaten. Bu sene gidip Avrupa’da canlı maç seyretmek maalesef olmadı. Onun için bildiğimiz ya da çok seyrettiğimiz arkadaşlardan almaya çalışacağız. Bizden birkaç arkadaşımız gidecek. Casimir Ninga’nın sözleşmesi bitti ve gitti. Claudemir, belki gidebilir. Biz zaten fazla transfer yapamayacağız. Sadece bir arkadaşımızda sıkıntımız var. Eşinden dolayı burayı pek istemiyor ama haber bekliyoruz. O da olmazsa yerine başka arkadaş alacağız. Samassa büyük ihtimalle gidecek. Onun dışında yok, yerli kalecilerle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Kargaşa olacak” Yeni sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralı hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Yabancı kuralında bir fikir ya da düşünce olabilir ama ben onun zamansız ve geç söylendiğine inanıyorum. Bunlar olabilir ama federasyonunun bunu aylar öncesinde kulüplere söylemesi gerekiyordu. Çünkü kulüpler ona göre tedbirlerini alması gerekiyordu. O yüzden kargaşa olacak. Pazartesi günü herhalde Kulüpler Birliği toplantısı var. Orada bazı kulüplerin buna itiraz edeceğine inanıyorum ben” yanıtını verdi.
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