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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: “Adana maçını kazanmalıyız”

Rıza Çalımbay: “Adana maçını kazanmalıyız”

-Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklama

- - Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay:- “Transfer yaparsak alternatifli kadromuz olacak” SİVAS

İnternet Sitesi Teknik Direktör Allah Rektör 


- DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” dedi.
Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Süper Lig'de Konyaspor maçı ile birlikte çıkış yakaladıklarını belirterek, “Bu maçla birlikte hem iyi oynuyoruz hem de iyi puanlar alıyoruz. Bunların içinde sadece Beşiktaş maçı istediğimiz gibi gitmedi. Diğer maçlardan puan aldık. Son iki maçımızda 2-1 öndeyken son dakikalarda gol yedik ama hepsinde de çok iyi oynadık. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 10 dakika dışında mükemmel oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Çok fazla pozisyonumuz vardı. O maç son paslarda biraz daha dikkat etseydik daha farklı bitebilirdi. İyi bir hava yakaladık. Önemli olan kalan 3 maçımızdan çok iyi puanlarla ayrılmamız gerekiyor” diye konuştu.
“Adana Demirspor iyi bir takım” Yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, “Adana Demirspor iyi bir takım. Trabzonspor'u elediler. Haftada 3 maç yapacağız. Hem kupa maçına hem de Başakşehir maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir'i biliyoruz. Çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız. Devre arası birkaç tane takviye yapabilirsek daha iyi ve alternatifli kadromuz olacak” şeklinde konuştu.
“Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiğini kaydeden Çalımbay, “Beklentisi olan arkadaşlarımız var. Fazla oynayamayan arkadaşlarımız var. Onlara şans vermek istiyoruz ama bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Karşımızdaki iyi bir takım ve dinlendiler. Kendi sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz” dedi.

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