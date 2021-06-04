Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor’da!

Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor’da!

-Teknik direktör Rıza Çalımbay,

Sosyal Medya İmza Töreni Forma Rektör 

--Genel detaylar

- - Sivasspor Kulübü duyurdu! SİVAS

- DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay'la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşıma, “Sivas’ın takımı, Sivas’ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı. İmza töreni düzenlenecek Sivasspor Kulübü, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın yapılacak olan imza töreni saat 12.00’de başlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement