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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ediyorum”

Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ediyorum”

Teknik Direktör Pinto'nun açıklaması

- GAZİANTEP

Savaşçı Rektör Irak 


- Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, “Ben geldiğimden bu yana oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Maça konsantre başlayamadık. Defansif olarak organize olmakta zorlandık. Topu çok tutamadık ve ofansif olarak az hareketlilik gösterdik. Bundan dolayı ilk golü yedik. Bu birden fazla gol yememize de neden olabilirdi. Rakibin hızlı ve çabuk oyuncularına karşı hazırdık ancak konsantre olamadığımız için bunu yapmakta zorlandık. 4-4-2 taktiği için çalışmıştık ve maç içerisinde uyguladık” dedi.
“Mirallas’ın böyle hata yapmaması gerekirdi” İkinci yarı güzel başladıklarını belirten Pinto, “Mirallas’ın yaptığı hata sonucu 10 kişi kaldık. Onun gibi tecrübeli birinin böyle hata yapmaması gerekirdi. Maçı kaybedebilirdik. 10 kişi kalınca oyun içerisinde taktik değiştirdik. Geride olmamıza rağmen baskı kurmamız gerekiyordu. Sonrasında arkalarda boşluklar buldular ve kenar oyuncularımızla bunu değerlendirdik. Takımdaki tüm oyuncular ikinci yarı savaşçı gibiydi. Benim görmek istediğim takım ve oyuncular bu şekilde” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Pinto, üç puanı sakatlanmasına rağmen maçtan çıkmak istemeyen Jefferson’a armağan ettiğini söyleyerek, “Ben bu galibiyeti özellikle Jefferson’a armağan etmek istiyorum. Takımdaki tüm oyuncular ikinci yarı adeta bir savaşı gibiydiler ama Jefferson bir farklıydı. Sakatlanmış olmasına rağmen oyundan çıkmadı ve takımını yalnız bırakmadı, devam etmek istedi. Ben bunu istiyorum Gaziantep’in ruhuna yakışacak oyun tarzı da bu” şeklinde konuştu.

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