Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ricardo Sa Pinto: “Adil bir sonuç aldık”

Ricardo Sa Pinto: “Adil bir sonuç aldık”

Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları

- GAZİANTEP

Kırmızı Kart Teknik Direktör Rektör Trol 


- Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Denizlispor galibiyeti sonrası, "İlk yarı istediğimiz kalitede oyun koyamadık. Ama ikinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Adil bir sonuç aldık" dedi.
Süper Ligin 30. haftasında Denizlispor’u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Gaziantep FK’nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı istedikleri futbolu oynayamadıklarını kaydeden Ricardo Sa Pinto, “İlk yarıda birkaç pozisyona girdik ama topu istediğimiz şekilde tutamadık ve istediğimiz kalitede bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyunun kontrolünü ele alarak istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenardan hem de orta alandan rakibe zor anlar yaşattık. Tabii ki rakibin kırmızı kart görmesi ile işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde adil bir sonuç aldık” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement