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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Reha Kemal Erginer: “Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik'

Reha Kemal Erginer: “Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik'

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer'in açıklamaları

- Reha Kemal Erginer: “Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik" ANKARA

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- TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 mağlup eden B. Boluspor’da Teknik Direktör Reha Kemal Erginer, “Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik. Önümüzdeki 7 haftayı çok daha iyi bir şekilde geçmek istiyoruz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren B. Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Uzun süredir kredisiz oynuyoruz. Oynadığımız her maç final gibi maçlar. Rakibin bu maçı kazanmaktan başka hiçbir şansı yoktu. Bu da bizim için maçı biraz daha zor hale getirdi. Bunun yansımalarını da saha içerisinde zaman zaman hissettik. Öne geçtikten sonra daha kontrollü oynayabilirdik. Zaman zaman oyunun kontrolünü kaybettik. İkinci yarı oyunu değişiklikleri ile oyuna müdahale ettik. Biraz daha derli toplu oynadık. Bu maça oyunu ayrı tutarak bakıyorum. Sonuç değerlendirmesi bizim için çok önemli. Son dakikada da olsa ikinci golü bularak galip geldik. Önümüzdeki 7 haftayı çok daha iyi bir şekilde geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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