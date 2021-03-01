

- TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın arından konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Oyunun tamamında üstündük. Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Zor maçlar oynuyoruz. Bundan sonraki her maç zor. Geçen haftaki maç gibi bu maç da 6 puanlık bir maçtı. Zor bir maç olmasına rağmen kolay geçti ama bunu biraz da biz kolaylaştırdık. Saha içi performanslar bunda etkili oluyor. İlk yarı da oyun üstünlüğü bizdeydi. Golü de bulduk. İkinci yarı ise oyun üstünlüğü tamamen elimize aldık. Oyunun tamamında üstündük. Güzel bir galibiyet aldık. Bu güzel oyunumuzu ileriki haftalara da taşımak istiyoruz" dedi.





loading...