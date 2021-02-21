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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Reha Erginer: “Maçın genelinde topun tamamen hakimi bizdik”

Reha Erginer: “Maçın genelinde topun tamamen hakimi bizdik”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer'in açıklamaları

- İSTANBUL

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- Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Topun tamamen hakimi bizdik. Uzatmalardaki pozisyon harici pozisyon vermememiz pozitifti” dedi.
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Boluspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erginer, 4 maç sonra galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını aktararak, “Son haftalarda iyi performans sergiliyoruz ama bunu sahaya ve skora yansıtamıyoruz diye maçın öncesinde de demiştim. Bu maçta bunu skorla da birleştirdik. Maçın genelinde 11’e 11 oynanan ilk 30 dakikada da sahanın hakimiydik ve üstündük. 30’dan sonra da bizim üstünlüğümüzde geçti. Rakibe pozisyon vermedik. Tuzlaspor, play-off kovalayan kadrosu iyi güzel bir rakip. Bu deplasmanda inanılmaz gol pozisyonlarına girdik. Topun tamamen hakimi bizdik. Uzatmalardaki pozisyon harici pozisyon vermememiz pozitifti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 3 gün sonra maç var. Sevinmeye zamanımız olmayacak. O maça hazırlanmamız gerekecek” şeklinde konuştu.

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