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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Reha Erginer: “İki takım için de 6 puanlık maçtı”

Reha Erginer: “İki takım için de 6 puanlık maçtı”

Reha Erginer'in açıklamaları

- BOLU

Beraberlik Gine Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Balıkesirspor karşısında kötü bir oyun sergilediklerini, bu yüzden de alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Balıkesirspor karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "İki takım için de 6 puanlık bir maçtı. Baktığımızda Tuzla maçında çok iyi bir oyun oynamıştık. Benzer oyunu bu maçta da oynamak istiyorduk ama kötü bir oyun sergiledik. İlk yarıda rakibimizin kaçırdığı bir penaltı var. Bizim için o bir kırılma anı olabilirdi maçı çevirme adına. İkinci yarıda baskılı oynadık gibi gözüktü ama topa daha fazla sahiptik. Ama bunu da üçüncü bölgede etkinleştiremedik. Sonuçla bağlayamadık. O top hakimiyetini sonuca yansıtamadık ki bir tane de ciddi bir kontratak verdik. Baktığımızda 2 puan kaybettik. Ama bu ve bu tip maçlar ile kötü oynadığımızı bildiğimiz bu maçta alınan 1 puan da 1 puandır diyorum" diye konuştu.

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