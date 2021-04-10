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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Reha Erginer: “Çok önemli bir 3 puan aldık”

Reha Erginer: “Çok önemli bir 3 puan aldık”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer'in açıklamaları

- İZMİR

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- Altay galibiyetini değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Zor maç oldu. Ligin kaderini bizim açımızdan belirleyecek çok önemli bir 3 puan aldık” dedi.
TFF 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, deplasmanda Altay’ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Planlarımızda topu Altay’a bırakmak vardı. Bunu ilk yarıda iyi uyguladık, takım savunmasını çok iyi yaptık. İkinci bölgede yapacağımız baskılarla önce pozisyon bulmayı amaçlıyorduk. Golü de öyle bulduk. İkinci yarıda biraz daha galip gelebilme stresiyle Altay’a topu haddinden fazla bıraktık. Genel olarak takım savunmasını fena yapmadık. Zor maç oldu. Bazen 3 puan böyle kazanılmak zorunda. Oyuncularım o mücadeleyi sahaya yansıttılar. Ligin kaderini bizim açımızdan belirleyecek çok önemli bir 3 puan aldık. Altay’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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