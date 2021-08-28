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Reha Erginer: “Çok fazla bireysel hata yaptık“
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Reha Erginer: “Çok fazla bireysel hata yaptık“

Reha Erginer: “Çok fazla bireysel hata yaptık“

Reha Erginer'in açıklamalarından görüntüler

- İSTANBUL

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- Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Son 15 dakikayı ayrı tutarsak oyun olarak çok kötü değildik. Ama bireysel hata çok fazla yaptık. Oyun disiplininden koptuk çok üzgünüz“ diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında Boluspor deplasmanda Tuzlaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, kendisi için çok üzücü bir maç olduğunu ifade ederek, “Maça iyi başladık. İlk yarı 2-1 mağlup olmamıza rağmen rakipten daha iyi oynadığımız düşünüyorum. Rakibi çok iyi karşıladık, topa sahip olduk. İlk yarıda üstün taraf bizdik ama çok kötü goller yedik. 2 ve 3. gollerde amatörceydi. Kırılma anları oldu. Maç için ilk yarıda birkaç kere öne geçebilirdik. Döndük 2. golü kalemizde gördük. Son dakikada golü bularak içeri girdik. Benzer ikinci yarı geçti. Son 15 dakikayı ayrı tutarsak oyun olarak çok kötü değildik. Ama bireysel hata çok fazla yaptık. Oyun disiplininden koptuk çok üzgünüz“ dedi.

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