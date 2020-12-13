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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Reha Erginer: 'Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz'

Reha Erginer: 'Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz'

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer'in açıklamaları

- Reha Erginer: "Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz" BOLU

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- TFF 1. Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Bandırmaspor’a kaybeden Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti.
Sahasında oynadığı karşılaşmada Bandırmaspor’a 1-0 kaybeden Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Üzgün olduklarını söyleyen Erginer, “3’te 3 yaparak çıktığımız bir maçtı. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bizim için gerçekten önemlinin ötesinde bir maçtı. Bu maçı kaybettiğimiz için ekstra üzgünüz. Çünkü bu maç bizim için farklı şeyler ifade ediyordu. Bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek artık alt tarafla ilişkimizi kesip üstteki takımlarla aradaki makası daraltmak anlamında çok önemli bir maçtı. Aslında maçı kazandıracak gol pozisyonlarını da bulduk. Değerlendiremedik. Kalemizde pozisyon vermeden bir penaltı golüyle mağlup olduk. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Ama şu yoğun periyotta önümüze bakmalıyız. Bu oynadığımız maçı, kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz” dedi.

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