Red Bull Car Park Drift’te Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı

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- İSTANBUL



- Red Bull Car Park Drift’te Türkiye Finali heyecanı Bursa’da yaşandı. 2021 sezonunun 7. yarışında 23 yarışçı, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda şampiyonluk için mücadele etti. Yarışçıların hem zirve mücadelesi verdiği hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattığı final sonunda Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun da jüride yer aldığı yarışta Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü sırayı elde etti. Şampiyon, Kasım ayında Mısır’da yapılacak Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti. Dünyanın önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift, üçüncü kez Türkiye'de gerçekleşti. Bursa’da yapılan finalde mutlu sona ulaşan Berfu Tutumlu Türkiye’nin en iyi drift pilotu olduğu belirtildi. Red Bull Car Park Drift’te 2021 sezonundaki yedinci yarışı olan Türkiye Finali’nde 23 yarışçı, zirve mücadelesi vererek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Mücadele sonunda zafere ulaşan Tutumlu, Kasım ayında Mısır’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Dünya Superbike Şampiyonası’nda liderliği elinde tutan Toprak Razgatlıoğlu’nun da jüride yer aldığı yarışta Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü oldu. Feghali: "Türkiye şampiyonayı çok sevdi" TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde, yarış direktörü ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir şov sürüşü gerçekleştirdi. Falken lastiklerinin kullanıldığı aracıyla seyircileri etkileyen bir sürüş yapan Feghali, “Türkiye’de yine harika bir organizasyona imza attık. Türkiye gerçek bir drift ülkesi. Dünya Finali’nde buna şahit olmuştum. Şimdi bu gerçeği bir kez daha gördüm. Türkiye’de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Burada şampiyon olan Berfu Tutumlu’nun Dünya Finali’nde de şampiyonluk için ciddi bir şansı var. Katılan, sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmayarak yarışı izleyen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Akademi’den finale Türkiye Finali bu sene bir yeniliğe de ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en iyi drift pilotunun belirleneceği mücadele öncesinde düzenlenen Drift Akademi’de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı. Abdo Feghali’den drift sporunun incelikleri konusunda eğitim alan ve gerçekleştirilen yarışta ilk 5’e giren Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali’nde de boy gösterdi.

