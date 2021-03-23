Red Bull Athlete Zone’un konuğu Bora Altıntaş



- Bolu ve Kayseri’de kış sporları tutkunlarına farklı bir tecrübe sunan Red Bull Athlete Zone, bu kez İstanbul’da Bora Altıntaş’ı ağırladı. Türkiye’deki BMX ve kaykay tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile İstanbul Maltepe’de hem atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buldu hem de farklı bir deneyim yaşadı. Maltepe Skate Park’ta gerçekleştirilen, sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı organizasyonun yıldızı ise Bora Altıntaş oldu. Türkiye’nin BMX’teki genç ve yükselen yıldızı Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, önce katılımcılar için atölye çalışmaları düzenledi ardından da katılımcılara öğrendiklerini uygulama fırsatı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu sporcunun aynı zamanda jüri olduğu etkinlikte yaklaşık 100 kişi yeteneklerini gösterdi. BMX Street disiplinin en önemli organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Nass Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Bora Altıntaş’ın yanı sıra Ediz Teşni ve Ahmet Samet Erdem’in de jüride yer altığı BMX kategorisi mücadelesinde birincilik Talha Türkaslan’ın oldu. Yarışta ikincilik Emre Keskin’e, üçüncülük de Caner Kurtoğlu’na gitti. Kaykay kategorisinde zirveye Bera Tok çıkarken podyumu tamamlayan isimler ise Furkan Kaplan ve Samet Avcı oldu.



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