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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Recep Uçar: 'Üzücü bir mağlubiyet oldu'

Recep Uçar: 'Üzücü bir mağlubiyet oldu'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- Recep Uçar: "Üzücü bir mağlubiyet oldu" İZMİR

Kırmızı Kart Bild Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Altınordu yenilgisi sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Beş haftadır kaybetmeyen bir ekip olarak bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. İyi sonuçla döneceğimize inanmıştık" dedi.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk yarının sonuna doğru 3-4 pozisyona girdik, bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda kırmızı karta kadar olan bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. Kırmızı kart gördükten sonra 8 günde 3 maç oynayan bir takım olarak, yaş ortalaması çok genç olan Altınordu'ya karşı 10 kişi oynamak bizim adımıza zordu ama 89'a kadar oyuncular oyunu tutabildiler skor olarak. Beş haftadır kaybetmeyen bir ekip olarak bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. İyi sonuçla döneceğimize inanmıştık. Maalesef olmadı, bir takım kararlar var, net incelemeden de konuşmak istemiyorum ama canımızı yakan kararlar oldu. Belki hakem arkadaş haklıdır, çok net bilmiyorum. İnceleyip, bakacağız. Gelişen oyunumuzu ligin kalan bölümünde de devam ettirerek ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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