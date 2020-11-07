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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Recep Uçar: “Rakibi durdurmayı başardık”

Recep Uçar: “Rakibi durdurmayı başardık”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 9. haftasında lider Tuzlaspor’u konuk eden Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, 1-1 biten maçın ardından rakiplerinin fazla pozisyon üretemediğini söyledi.

Lider Tuzlaspor’u konuk eden ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Liderle karşılaştıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Uçar, “Deplasmanda en çok puan toplayan, hücumda çok pozisyona girip skor üreten bir takımla karşı karşıya geldik. 1 hafta boyunca çok çalışıp önlemlerimizi almıştık. Rakibimiz, deplasmanda oynadığı maçlarda en az pozisyona girdiği maçı oynadı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İlerideki hücum oyuncularımızın 2 tanesinin sakatlanarak çıkması bizi etkiledi. Bugün genel olarak takımımın, gösterdiği mücadeleden çok memnunum. Son 2 maçta 4 puan aldık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonraki maçlara da daha iyi hazırlanarak iyi sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum” açıklamasını yaptı.
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