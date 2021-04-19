Recep Uçar: “Kazanma isteğini devam ettiren bir Ümraniyespor vardı”



- Ankaraspor galibiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Oyundaki konsantrasyonunu kaybetmeyen, kazanma isteğini devam ettiren bir Ümraniye takımı vardı. Bütün oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankaraspor’u 4-3 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Hedefsiz bir maç gibi görünse de Ankara takımı kalan 4 maçın 4’ünü kazanıp ligde kalmayı hedefledi. Biz ise kalan maçlarımızı kazanıp zayıf görünen play-off şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyorduk. Dolayısıyla maç da bu düşündüğümüz doğrultuda başladı.

İki tane kazanma isteği yüksek takım vardı. İlk yarı burada çok alışık olmadığımız şekilde maçın başında 2-0 geriye düştük. Bu bölüme kadar üretken olan, kenarlardan iyi kaleye inebilen ama sonlandırmada sıkıntı çeken bir görüntümüz vardı. 46’da Kehinde ile bulduğumuz golle devre arasına umutlarımızı arttırarak girdik. İlk yarı ürettiğimiz 4-5 pozisyon vardı ama ana sıkıntımız; merkezde bu atakları sonlandırmada sıkıntı yaşıyorduk. Bu doğrultuda ikinci yarıya biraz daha formasyonda biraz daha değişiklik yaparak, merkezdeki oyuncularımızın sayısını arttırıp çift santrfora dönerek başladık. Nitekim de bunun karşılığını 15 dakikalık periyotta aldık. Bir anda 3-2’lik üstünlüğü yakaladık. Sonrasında yediğimiz bir gol var ki öncesinde biraz tartışmalı pozisyon oldu. Ama 3-3’ten sonra da oyundaki konsantrasyonunu kaybetmeyen, kazanma isteğini devam ettiren bir Ümraniye takımı vardı. Nitekim 85. dakikada Serkan’la bulduğumuz golle 4-3 kazanmayı bildik” ifadelerini kullandı. “Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” Ankaraspor karşısında futbolcularının kazanma duygusunu kaybetmediğini aktaran Uçar, “Kehinde’nin bugün 11 ay sonra ilk 11’de ilk defa başlayıp 3 gol atması bizim için sevindirici. Birçok gelgitler yaşansa da oyuncu grubunun son ana kadar oyundan kopmaması ve maçı kazanma adına ciddi efor koyması bizim adımıza çok sevindirici. Ben bütün oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ankaraspor’a da kalan 3 maçında başarılar diliyorum” diye konuştu.





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