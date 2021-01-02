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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Recep Uçar: “Devre arasına kazanarak girmek güzel”

Recep Uçar: “Devre arasına kazanarak girmek güzel”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Devre Arası Psikoloji Efes Allah Rektör 


- Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-1’lik galibiyetle ayrıldıkları Akhisarspor maçı sonrası, “Devre arasına kazanarak girmek güzel. Eksiklerimizi biliyoruz. Gerekli transferleri yaparak farklı hedefler koymak istiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenen Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, mücadeleyi değerlendirdi. Devre arasına kazanarak girdikleri için mutlu olduklarını belirten Uçar, “Öncelikle herkese iyi seneler dilerim. İnşallah salgının bittiği nefes aldığımız bir yıl olur. Maça gelirsek, iyi başladığımız bir maçtı. 9. dakikda Batuhan ile öne geçtik. Sonra savunmada sıkıntı yaşasak da birkaç pozisyon verdik. 60’a kadar dengeli oyundu. Penaltı pozisyonuna kadar. Bizim evimizde oynadığımız maçlar fazla hikayeler barındırıyor. Bu maç da öyle oldu. Kaçırdığımız penaltı sonrası golü yedik. Oyunun psikolojik üstünlüğü rakibe geçti. Buna rağmen oyuncularım direnç gösterdi ve oyuna tutunduk. 83’te de Sow’un golüyle kazandık. Rakibimiz son 6 maçını kaybetti ama bunların birçoğunda galibiyete yakındı. Bugün de öyle oldu. Rakibe pozisyonlar verdik. Genel anlamda hücumda çok üretmediğimiz maçtı. Bu sıkıntımız devam ediyor. İçeride oynadığımız son maçı kazanarak devre arasına girmek güzel. Eksiklerimiz belli. Bu noktalara yeterli transferler yaprak Ümraniyespor olarak farklı hedefler koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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