Recep Uçar: “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”



- Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Balıkesirspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



TFF 1. Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle ikinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Kendi sahamızda ligin sondan 8. haftası Balıkesirspor maçını kazanıp, kazandığımız ivme ile beraber bundan sonraki süreçte devam etmek istiyorduk. Bu doğrultuda hafta boyunca hazırlıklarımızı iyi geçmişti. Maçın ilk yarısı da bütün düşündüğümüz hücum savunma planlarını uyguladığımız bir bölümdü. İlk yarıda yakaladığımız net 5 pozisyondan sadece birini değerlendirebildik ve attığımız golün hemen ardından karambolde yediğimiz golle 1-1 sonuçlandı. İkinci yarı aynı oyun mantığıyla devam etmek istiyorduk. Maalesef planların dışına çıktık. Biraz duygulu ikinci yarı oynadık. Fazla üretemedik. Rakibimiz de küme düşme hattının hemen üstünde olduğu için ciddi manada mücadele ile sert savunma yaptı. Neticesinde beklemediğimiz bizi üzen bir mağlubiyet oldu. Kalan 7 haftada toplayabildiğimiz bütün puanları toplayıp ligi bundan sonra en iyi yerde bitirmek arzumuz olacak” şeklinde konuştu.





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