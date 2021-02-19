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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Recep Uçar: 'Arzu ettiğimiz 3 puanı aldık'

Recep Uçar: 'Arzu ettiğimiz 3 puanı aldık'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- Recep Uçar: "Arzu ettiğimiz 3 puanı aldık" ANKARA

Devre Arası Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, "Arzu ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Keçiörengücü özellikle iç sahada çok dominant futbol oynayan, savunmada, hücumlarda planları olan, 11 kişi ile hücum etmeyi becerebilen taktiksel diplini olan, iç saha maçlarında suni çimde oynama alışkanlığını avantajını kullanabilen bir ekipti. Maçtan önce planımızda topun onlarda olduğu bölümde onların oynaması için gerekli zaman ve alanı bırakmamaktı. Nitekim ilk yarıda bunda başarılı olduk. Bu sahada belki de daha önce vermedikleri kadar 5-6 pozisyon verdiler. Sadece 1 tanesini sonlandırabildik. İkinci yarıya baktığımızda her ne kadar devre arasında konuşsak da gerek işin psikolojik yönünden dolayı gerek rakibimizin yaptığı taktiksel değişiklerle beraber oyunu istemesek de sahamızda kabul ettik. Ama bu bölümde de genel olarak takım savunmasında büyük zaaflar vermedik. 2-3 pozisyon verdik. 1-2 tanede cılız da olsa bizde pozisyon ürettik. Sonucunda arzu ettiğimiz 3 puanı aldık. Genel anlamda bu 3 puana ulaşmamızı sağlayan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim önümüzün biraz daha açılmasına inşallah vesile olacak" ifadelerini kullandı.
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