Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Recep Niyaz: 'Beşiktaş maçından en az 1 puan almak istiyoruz'

Recep Niyaz: 'Beşiktaş maçından en az 1 puan almak istiyoruz'

Recep Niyaz antrenman görüntüleri

Efes Allah Bulduk 

-Recep Niyaz açıklama

- Recep Niyaz: "Beşiktaş maçından en az 1 puan almak istiyoruz" DENİZLİ

- Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulan Denizlispor’da Recep Niyaz, "Uzun zaman sonra galibiyeti bulduk. Beşiktaş, ülkemizin büyük takımlarından ama en az 1 puan almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği galibiyeti ile bulduğu morali Beşiktaş maçından en az 1 puan alarak devam ettirmek istiyor. Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam eden yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz, açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği galibiyetinin önemine değinerek, "Çok uzun zaman sonra aldığımız galibiyet rahatlattı bizi ve derin bir nefes aldık. Hem geçen seneden kalma oyuncular hem de yeni gelen oyuncularla beraber adaptasyon problemini çözebilmek için bu tarz galibiyetler takım adına çok önemli. Bizde bunu çok şükür ki Gençlerbirliği deplasmanında iyi bir mücadele ile aldık. Bunun biraz daha önem arz edebilmesi için Beşiktaş maçından en kötü bir puanla çıkmamız gerekiyor. Sonuçta ne olursa olsun ülkemizin büyük takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Kaliteli bir takım ve biz elimizden geleni tekrar yapmaya çalışacağız. Sahaya çıktığımız ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadelemizi elimizden geldiği kadar vereceğiz" şeklinde konuştu.
"Beşiktaş maçından puan alacağımıza inanıyorum" Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Niyaz, "Bir takım halinde bu adaptasyon süreci ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben tüm takım olarak verdiğimiz mücadeleyi biraz daha atlattığımızı düşünüyorum Gençlerbirliği maçıyla. Bunun üzerine koyabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve zaten kaliteli oyunculara sahibiz. Takım olarak birlikte hareket etmeye devam ettiğimiz sürece Beşiktaş maçında da inşallah puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı