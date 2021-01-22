Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Recep Aydın, Altınordu’da

Recep Aydın, Altınordu’da

- Genel ve detay görüntüler

İstanbulspor Felsefe Şampiyon İnegölspor Rektör 

-- Röportajlar

- İZMİR

- Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan ve kariyerinde 2 şampiyonluk bulunan deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın’ı kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig yolunda Konyaspor ve Karabükspor ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin ilk yarısında Bursaspor’da görev yapan Recep Aydın, 30 numaralı formayı giyecek. Altınordu’nun kadrosuna dahil olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Recep Aydın, “Genç ve her zaman dinamik Altınordu’ya yıllardır gelmeyi, bu organizasyon içinde yer almayı çok istiyordum. Burada genç ve dinamik bir ekip var. En kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Beni tercih eden Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu’na teşekkür ederim” dedi.
Altınordu’yu, 'Türkiye’nin örnek kulüplerinden biri' olarak nitelendiren Aydın, “Yatırımları, felsefesi ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle beni her zaman cezbetti. Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu’nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde” ifadelerini kullandı. Kendisini saha dışında sakin, saha içinde ise agresif ve hırslı olarak tanımlayan tecrübeli oyuncu, “Konyaspor ve Karabükspor’la şampiyonluk, Giresunspor ve Bursaspor’da play-off süreci yaşadım, Süper Lig’de defalarca forma giydim. Bu başarıyı Altınordu’yla da yaşamak istiyorum” açıklamasında bulundu. Konyaspor’da profesyonel olan Recep Aydın, İstanbulspor, Karabükspor, İnegölspor, Giresunspor ve son olarak Bursaspor formaları giydi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig’de 46 maçta 5 gol, 1. Lig’de 215 maçta 29 gol attı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı