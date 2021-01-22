Recep Aydın, Altınordu’da

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- İZMİR



- Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan ve kariyerinde 2 şampiyonluk bulunan deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın’ı kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig yolunda Konyaspor ve Karabükspor ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin ilk yarısında Bursaspor’da görev yapan Recep Aydın, 30 numaralı formayı giyecek. Altınordu’nun kadrosuna dahil olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Recep Aydın, “Genç ve her zaman dinamik Altınordu’ya yıllardır gelmeyi, bu organizasyon içinde yer almayı çok istiyordum. Burada genç ve dinamik bir ekip var. En kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Beni tercih eden Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Altınordu’yu, 'Türkiye’nin örnek kulüplerinden biri' olarak nitelendiren Aydın, “Yatırımları, felsefesi ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle beni her zaman cezbetti. Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu’nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde” ifadelerini kullandı. Kendisini saha dışında sakin, saha içinde ise agresif ve hırslı olarak tanımlayan tecrübeli oyuncu, “Konyaspor ve Karabükspor’la şampiyonluk, Giresunspor ve Bursaspor’da play-off süreci yaşadım, Süper Lig’de defalarca forma giydim. Bu başarıyı Altınordu’yla da yaşamak istiyorum” açıklamasında bulundu. Konyaspor’da profesyonel olan Recep Aydın, İstanbulspor, Karabükspor, İnegölspor, Giresunspor ve son olarak Bursaspor formaları giydi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig’de 46 maçta 5 gol, 1. Lig’de 215 maçta 29 gol attı.



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