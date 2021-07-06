Rayane Aabid: “Tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyelerde bitirmek”

-Antrenman detayları



- MALATYA



- Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Rayane Aabid, tek hedeflerinin sezonu üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi.



Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmada forma giyen Aabid, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcu, Yeni Malatyasor’un Malatya’da yaptığı son antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcu arkadaşlarının tavsiyeleri üzerine Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladığını belirten Aabid, “Burada olmamın tek sebebi var, Yeni Malatyaspor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla görüştükten sonra Malatya’ya imza atmayı düşündüm. Daha önce de düşünüyordum ama karar verdim diyelim. Buraya bunun için geldim, arkadaşlarımın hepsi memnundu buradan. Hocamla telefonda konuştuktan sonra imza atmaya karar verdim. Tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyelerde bitirmek. Takımla birlikte iyi bir sezon geçirmek” diye konuştu.



