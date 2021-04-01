Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rahmi Vardı: 'Boupendza’nın testi negatif, Galatasaray maçında oynayabilecek”

Rahmi Vardı: 'Boupendza’nın testi negatif, Galatasaray maçında oynayabilecek”

Rahmi Vardı'nın açıklamaları

- Rahmi Vardı: "Boupendza’nın testi negatif, Galatasaray maçında oynayabilecek” HATAY

Takım Kampı Milli Takım Teknik Direktör Rektör 


- Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza’nın korona virüs testinin negatif çıktığını ve yarın Türkiye’de olacağını söyledi.

Rahmi Vardı, milli takım kampında bulunan Boupendza yarın Türkiye'ye geleceğini belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın istemesi halinde Galatasaray maçında oynayabileceğini ifade etti.
Vardı, Galatasaray’dan üç puan almak istediklerini belirterek, “Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Sahamızda Galatasaray’ı ağırlayacağız. Rakibimizden buradan üç puan almanın yollarına bakacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor. Allah nasip ederse Hatayspor’a yakışır bir futbolla buradan üç puanla ayrılmayı bileceğiz” dedi.
Boupendza’nın sağlıklı bir şekilde Hatay’a geleceğini belirten Vardı, “Milli takımlara giden oyuncularımızdan Boupendza hariç tamamı geldi. Sağlıklı bir şekilde Hatay’a geldiler. Aaron Bopendza ile ilgili son dönemde Gabon Milli Takımı'nın açıklamış olduğu korona virüs testinin pozitif çıktığı ile ilgili açıklamadan sonra tekrardan test yapıldı, testi negatif olarak belirlendi. Yarın akşam itibari ile de Türkiye’de olacak. Cumartesi günü de hazır bir şekilde olacak ama tabii oynatıp oynatmamak hocamızla alakalı bir durum. Boupendza sağlıklı bir şekilde Hatayspor’a hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement