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Rafting rehberleri sertifikalarını aldı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rafting rehberleri sertifikalarını aldı

Rafting rehberleri sertifikalarını aldı

Törenden görüntü

Siyer Yabancı Turist Ekonomi Piknik Alanı Turist 

-Başkanın konuşması

- BURSA

- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde rafting rehberleri sertifikalarını aldı. Kocasu deresindeki rafting parkurunda yerli ve yabancı turistler rafting yapacak. Misafirlere su içinde ve dışında rehberlik hizmeti verecek gönüllüler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce eğitildi. Orman piknik alanında düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykut, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı ve kursiyerler katıldı.
Kursta Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç tarafından 23 öğrenciye eğitim verildi.
Başkan Ali Aykurt, "Rafting projesi, bugüne kadar yapmış olduğumuz belki en önemli projelerden bir tanesi hâline geldi. Sadece raftingle sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki süreçlerde daha farklı spor dalları yapılacak. Balık tutulacak. Etrafında piknik yapılacak. Kamplar kurulacak. Hatta ekonomik anlamda gücümüz olsa içinde sandalların yüzebileceği yerler yaparız. Devâsâ bir proje, Hollanda'da, Venedik'te, içinde sandallarla gidilen köy var, aynısı neden olmasın? Taslak projesini bile açıkladık” dedi.
HEM Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Orhaneli Belediyesi'nin rafting projesinde kurs düzenledik. Burada rehberler yetiştirdik. Bu tarz projeler ve eğitimle ilgili bütün kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Bu eğitimi alan arkadaşların rafting ile ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Burada verilen nazarî (teorik) ve amelî (pratik) eğitimle rafting rehberi oldular. Turistlere gönüllü hizmet verecekler” diye konuştu.

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