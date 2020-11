Rachid Ghezzal: “Yüzde 200’ümü vermek istiyorum” -2

- Beşiktaş’ın Leicester’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal basın toplantısında konuştu.

Sahaya çıktığında performans olarak yüzde 200’ünü vermek istediğini söyleyen Ghezzal, vatandaşı Feghouli’nin formasını giydiği Galatasaray ile ilerleyen haftalarda oynanacak olan derbi için de “Umarım üzülen Feghouli olur” dedi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, sözlerine İzmir’de yaşanan depreme değinerek başladı.

İzmir’deki vatandaşlara geçmiş olsun diyen Ghezzal, “Beşiktaş’ta bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim, bana destek veren herkese teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye gelmeden önce burada bulunan birçok arkadaşı olduğunu söyleyen Ghezzal, “Cezayirli olup burada futbol hayatını sürdüren çok arkadaşım var. Onlardan bilgi aldım ve herkes buradaki taraftarlardan, hayat kalitesinin yüksek olduğundan bahsetti. Türkiye’nin en büyük kulübüne gelme fırsatı ve aynı zamanda meydan okuma şansı elde ettim” açıklamasında bulundu. “Süper Lig’i Fransa Ligi’ne benzetiyorum” Cezayirli futbolcular açısından Türkiye’nin en iyi yer olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ghezzal, “Cezayirli futbolcular için en iyi yer Türkiye mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni bir macera ve iyi bir fırsattı. Türkiye kaliteli bir lig ve ben de elimden geleni yapmak için geldim. Elimden geleni yaptığım sürece de takıma faydalı olacağım” dedi.

Süper Lig’i Avrupa’daki liglerle kıyaslayan Cezayirli futbolcu, “Süper Lig’i Fransa Ligi’ne benzetiyorum. İtalya Ligi’nde de oynadım, İngiltere Ligi’nde de oynadım. İngiltere’de küme düşme adayı bir takım bile her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Burada durum öyle değil. Süper Lig bana Fransa’yı andırıyor. Hakemler ve kurallara gelince, kurallar her yerde aynı, hakemler her yerde aynı hakem” dedi.

VAR sistemini de değerlendiren Ghezzal, “Premier Lig’de VAR’da hakemlerin karar alma süresi daha kısa. Fransa, İtalya ve Türkiye’de ise bu süre biraz daha uzuyor” diye konuştu.

“Cengiz faydalı olacaktır” Leicester’dan Beşiktaş’a transfer olan Rachid Ghezzal, eski takımına transfer olan Cengiz Ünder’le ilgili olarak “Buraya gelmeden önceki son gün kendisiyle tanıştım. Daha öncesinde de tanıdığım futbolcuydu. Hatta İtalya Ligi’nde Fiorentina’da oynarken, Cengiz’e karşı forma giymiştim. Cengiz güçlü, hızlı ve teknik bir futbolcu. Çok beğendiğim bir isim. Son 2 maçında da 2 asist yaptı. Çok daha iyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester’da ve o da Cengiz’e yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı. Daha önce Lyon formasıyla Vodafone Park’ta sahaya çıktığı da hatırlatılan Ghezzal, “O dönemde forma giyen isimlerden Oğuzhan’la bu konuyu konuştum. Çok güzel bir atmosferdi. Isınmaya çıktığımızda stat doluydu ve herkes ayaktaydı. Umarım bu inanılmaz atmosferi en kısa sürede tekrar yaşarım” dedi.

“Umarım üzülen Feghouli olur” Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve buradaki geleceğiyle ilgili konuşan Ghezzal, “Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece 2 maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna daha çok var. Forma giydiğim sürece yüzde 100 hatta yüzde 200 performans vermeye çalışıyorum. Her maç ve her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. En önemli şey takımın kazanması. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. Daha da iyi olacağız” dedi.

Galatasaray’da oynayan Cezayirli oyuncu Feghouli’yle henüz görüşmediğini de söyleyen Ghezzal, “Kendisi Galatasaray’ın futbolcusu. Şu ana kadar herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, burada herkes her konuda yardımcı oluyor. Galatasaray ile bir derbi maça çıkacağız. Umarım maçtan sonra üzülen Feghouli olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için çok önemlidir. Şu anda az sayıda taraftarla oynuyoruz ama bu durum, böyle maçların önemini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı. Takım olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Ghezzal, “Çok kaliteli takımımız. Büyük takımımız var. İyi bir hava yakaladık ve bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Gidişatımız güzel. Bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Zaten bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



