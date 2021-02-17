Potanın devleri hazırlıklarına devam etti



- FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Milliler bu karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.



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