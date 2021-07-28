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Petrocub, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Petrocub, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Petrocub, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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- SİVAS

Sınav Rektör Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Petrocub, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş sınavı için bugün sabah özel uçakla Sivas’a geldi. Moldova ekibi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Lilian Popescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Petrocublu futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor maçının taktiğini çalıştı. Moldova ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.
Sivasspor ile Petrocub UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın TSİ 20.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Kirill Levnikov düdük çalacak.
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