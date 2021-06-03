PADERBORN - Türkiye-Moldova hazırlık maçının ardından - Selim Soydan
- Türkiye - Moldova hazırlık maçının ardından - TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın açıklamalarıPADERBORN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile Almanya 'da oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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