Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Öztürk'ten Abdullah Avcı açıklaması

Öztürk'ten Abdullah Avcı açıklaması

Ali Şafak Öztürk açıklama

- - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk:- "Abdullah Avcı ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olur" ANTALYA

Kırmızı Kart Resif Göreme Rektör 


- FT Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Abdullah Avcı ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olacak" dedi.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen, FT Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında takımının iyi oynadığını dile getiren Öztürk, "Bugün 10 kişi iyi oynadık. Sıkıntı göremedim. Gayet direncimiz vardı. Geriye düştüğümüzde bile tekrar öne geçmeye çalıştık. Beraberliği sağlamaya çalıştık"ifadelerine yer verdi. "Niyet önemli" Kırmızı-beyazlı takımın son 3 haftada gördüğü 4 kırmızı kartla ilgili soruya Ali Şafak Öztürk, "Hakemlerin şu anlamda biraz daha bilinçlenmesi lazım. Kırmızı kart demek basma hamlesi olduğunda evet doğru ama burada niyet her şeyden önemli. Şu anda yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabiliyorsunuz. Bizim 2 kırmızı kartımız bu şekilde. Niyeti olmayan, agresif olmayan hamlelerden gelen pozisyonlar. Adam koşu yapıyor. Tabii ki olacak. Ben şunu düşünüyorum bu maçta olan kartta Fenerbahçe aleyhine olsaydı, hakemler kart verebilecek miydi? Sadece aksiyon olarak değerlendirmemeliler, oradaki hikaye önemli, niyet önemli. Bunları sezme de bugünkü hakemin özellikle, Sidney Sam'a kırmızı kart veren hakemin sınıfta kaldığını düşünüyorum" cevabını verdi. "Avcı ile görüşüyoruz" Teknik direktör konusuna da değinen Öztürk, deneyimli teknik hoca Abdullah Avcı ile görüştüklerini söyledi.

Gelecek planlaması yaptıklarının altını çizen öztürk, "Bugün de görüldüğü gibi giren genç oyuncuları gördük. Yani oynadığımız genç oyuncuları gördünüz. Antalyaspor'un projesi bu. Gelmek isteyen buna göre gelir. Görev almak isteyen de buna görev alır. Tamer hocayı da çok seviyorduk ama planlama bu. Bizim gelecek planlamamız var, buna uyacak hocalarla gelecek planlaması yapıyoruz. Bu planlama ufak şekilde değişir ama biz genç oyunculara yatırım yapmak istiyoruz. Tecrübeli profesyonellerle bunları güçlendirmek ve örnek olmak istiyoruz" dedi.
"Bu hafta açıklayacağız" Aykut Kocaman ile bir görüşme yapmadıklarına değinen Ali Şafak Öztürk, "Aykut Kocaman ile hiç görüşmedik. Bizim görüştüğümüz hocalardan bir tanesi Abdullah Avcı. Bir kaç opsiyonumuz daha var ama onları da şimdi söylemek istemiyorum. Abdullah Avcı ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olur" açıklamasını yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı