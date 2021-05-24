Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ozan Kabak İstanbul'da

Ozan Kabak İstanbul'da

Ozan Kabak'ın havalimanına gelişi

İngiltere Milli Futbolcu Forma 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Milli futbolcu Ozan Kabak, A Milli Takım’ın Antalya kampına katılmak için Türkiye’ye geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen genç oyuncu daha sonra Antalya'ya gidecek. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Bir süre İstanbul'da kalacak olan Kabak, ardından kampa katılmak için Antalya’ya gidecek.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement