Oy kullanmaya sedye ile geldi



- Galatasaray’da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi. Galatasaray’da yapılan Olağan Genel Kurul’da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

