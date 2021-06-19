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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Oy kullanmaya sedye ile geldi

Oy kullanmaya sedye ile geldi

Oy kullanmaya sedye ile gelen genel kurul üyesinden detaylar

- (Özel haber) İSTANBUL

Sağlık Ekibi Genel Kurul 


- Galatasaray’da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi. Galatasaray’da yapılan Olağan Genel Kurul’da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.
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