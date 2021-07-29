Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Otyakmaz: “Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otyakmaz: “Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı”

Otyakmaz: “Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı”

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

- - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz:- “Taraftarımız aşısını olsun”- “Azubuike’yi transfer ettik” SİVAS

Tarım Bild Aşı Kulüp Başkanı Basın Mensupları 


- DG Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub’u 1-0 yendiği maçın ardından, “Kazanarak tur atlamak çok iyi. Artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız evimizde” dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub’u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, kazanarak tur atlamanın çok iyi olduğunu belirterek, “Bu takımın çok maç yaparak bu maça hazırlandığını biliyoruz. Fiziklerinin de iyi olduğunu sahada gördük. Bizim henüz 29’uncu günümüz ve ikinci önemli karşılaşmamız. İkisini de kazanmayı bildik, tam hazır olmasak da. Rakibimizin de Dinamo Batumi olduğunu öğrendik. Artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız evimizde” dedi.
“Henüz takımımız hazır değil” Bir gazetecinin, “Bugünkü maçta beğenip, beğenmediğiniz oyuncu oldu mu?” sorusuna Otyakmaz, “Şu anda bu yorumu yapmak için çok erken. Sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Henüz takımımız hazır değil. Ona rağmen kazanmak güzel. Şimdi bundan bahsetmek de fayda var diye düşünüyorum” yanıtını verdi. “Taraftarı çok özlemişiz” Uzun aranın ardından taraftarla buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Otyakmaz, “Taraftarımızla birlikte olmak çok güzel, gerçekten özlemişiz. Stadyumlar da maçın da zevki olmuyordu. Biraz daha hijyen kurallarına uysak daha iyi olurdu. Biraz toplu oturduk gibi geldi bana. Biraz daha dağınık olsak daha iyiydi. Bundan sonraki maçlara aşılarımızı olalım. Ben bütün taraftarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı. “Azubuike’yi transfer ettik” Azubuki’yi 1 yıllığına kiraladıklarını da söyleyen Otyakmaz, “Sadece bir eksiğimiz var. Azubuike transferinde sona yaklaşıldı. Yarın veya diğer gün aramıza katılır diye düşünüyorum. 1 yıllık kiralık olacak. Kolaylığından dolayı da Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı