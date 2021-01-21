Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otyakmaz’dan Pato açıklaması!

Otyakmaz’dan Pato açıklaması!

-Sivasspor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz açıklama

- - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz:- “Taraftarımız Pato’yu istiyorsa başımızın üzerine alır getiririz ama...”- “Pato’yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım” SİVAS

Lyon Tarım Kulüp Başkanı 


- Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı kırmızı-beyazlı takımla anılan Pato ile ilgili, “Arkadaşlar direkt internetten Pato ile ilgili bana mesajlar atıyorlar bunları görüyor ve duyuyoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın üzerine alır getiririz” dedi.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı. Otyakmaz, son günlerde adı Sivasspor ile anılan Pato ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Otyakmaz, “Pandemi bizi çok etkiledi, Avrupa kupaları ve maç trafiği ile birlikte yoğun maçlarımız oldu. Kötü sonuçlar da almıştık. Fakat o süreç bittikten sonra şimdi biraz toparladık ama takımımızda bazı eksikler var. Transferleri hallettik. Kenar ve 10 numara arayışlarımız devam ediyor. Arkadaşlar direkt internetten Pato ile ilgili bana mesajlar atıyorlar bunları görüyor ve duyuyoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın üzerine alır getiririz” dedi.
“Pato’yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım” Bir basın mensubunun “Bu tarz isimleri zamanında getirdiniz” şeklindeki sözlerine Otyakmaz, “Ama hepsi oynayandı. Robinho da olsun, Cicinho da olsun bunlar hep oynayan oyunculardı. Aldık getirdik ve hemen kısa sürede de oynattık. Bu Pato’yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım diye düşünüyorum” yanıtını verdi. “Mesut Özil transferini tebrik ediyorum” Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya ise, “Tebrik ediyorum. Bu sene Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transferlerin de artarak devam etmesini diliyorum. Bizim de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yani Pato’yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az 2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuş gibi davranmak bütçeye zarar veriyor” cevabını verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı