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OSMANİYE - Geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları

OSMANİYE - Geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları

- Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları - Sporcuların ok atışı - Kayıt işlemleri - Hakemin okçulara kuralları anlatmaları - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz'ın açıklamasıGeleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sahasında düzenlenen atışlara Adana, Mersin, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye 'den 244 sporcu katıldı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 ilden sporcuların 6 kategoride yarıştığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Durmaz, "7 ilden 244 okçumuz Türkiye sıralamasına girmek için atış yapıyorlar. Bundan sonraki adımda şampiyonalar başlayacak. Sıralamaya giren minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular, Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta Kütahya'da mücadele edecekler." diye konuştu.

Yarış Muhabir Şampiyon Okçular Gori 

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