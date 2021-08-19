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Osman Çakmak: 'Tek hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak'
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osman Çakmak: 'Tek hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak'

Osman Çakmak: 'Tek hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak'

Antrenmandan görüntüler

Milli Takım Federasyon Başkanı Ampute Futbol Şampiyon İtalya 

-Osman Çakmak'ın açıklamaları

- Osman Çakmak: "Tek hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak"- Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak:- "Türk milletine borcumuz var"- Ampute Milli Futbol takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor BOLU

- Bolu’da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Osman Çakmak, "Bizim bu zor günlerde Türk milletine borcumuz var. Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz" dedi.
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı 10-19 Eylül tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. 16 Temmuz’da Teknik Direktör Osman Çakmak yönetiminde kampa giren milli takım, 18 sporcusuyla Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerde şampiyona için hazırlanıyor. "Türk milletine borcumuz var" Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, tek hedeflerinin Avrupa Şampiyonası kupasını ülkeye getirmek olduğunu belirterek, "Bizim tek hedefimiz ülkemizin zor günlerinde Avrupa şampiyonu olmak. 16 ülke katılacaktı ama 2 ülke pandemiden dolayı katılamıyor. Bizim için sayı fark etmez. Önemli olan bizim ülke olarak orada olup başarılı olmak. Bizim bu zor günlerde Türk milletine borcumuz var. Avrupa Şampiyonası kupasını Türkiye’ye getirmek. 18 sporcuyla kampa katıldık. 16’ısında kampa girdik. 29 Temmuz’da bitiyor. 3 gün dinlendikten sonra tekrar kampa gireceğiz. Ayın 10’unda uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. 12 Ağustos’ta şampiyonanın başlangıç maçı var. Devamında 13 Ağustos’ta ilk maçımızı Gürcistan’la Türkiye saatiyle 14.00’te oynuyoruz. Bir gün sonrasını bay geçiyoruz. Ondan sonra İtalya ile karşılaşacağız. O güne kadar kendimizi izole edip, sağlam bir şekilde devam edeceğiz" dedi.
Şampiyonanın 2022’de Türkiye’de yapılacağını da duyuran Çakmak, "Şu anda mevcut federasyon başkanımız Arif Ümit Uztürk. Dünya Federasyon Başkanı ve 2022 Türkiye’de olacak. Bununla ilgili bir adım attık. Artık dünyada hem sportif anlamda hem de yönetim anlamında dünyada ampute futbol bizden sorulur. O yolda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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