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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osama Rashid Gaziantep FK’da

Osama Rashid Gaziantep FK’da

kulüp tarafından yayınlanan transfer videosu,

- GAZİANTEP

İmza Töreni Milli Takım Teknik Direktör Forma Rektör 


- Gaziantep Futbol Kulübü, Iraklı orta saha oyuncusu Osama Rashid’i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto’nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Osama Rashid’i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak Portekiz’in Santa Clara takımında forma giyen Iraklı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Osama Rashid, Santa Clara takımında bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Yaklaşık dört yıldır Santa Clara forması terleten ön libero ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Iraklı futbolcu Rashid, kariyerinde forma giydiği 173 resmi maçta 32 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi. Iraklı futbolcu, 22 kez de Irak milli takımı forması giydi. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara’da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile bir buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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