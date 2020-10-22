Orhan Çıkırıkçı: 'Oyuncularımız maçı bırakmadı'



- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 2-0 geriye düşüp 2-2 berabere kaldıkları Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir maç oldu. 2-0 geriye düştük. Oyuncularımız maçı bırakmadı" dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Çok iyi bir maç oldu. 2-0 geriye düştük. Oyuncularımız maçı bırakmadı. Son dakikalarda iyi mücadelenin karşılığını 2 golle aldık. 2-2 bitti. Evimizde 1 puan almak hoş olmadı ama 2-0'dan 2-2 yapıp 1 puan almak çok iyi oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.





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