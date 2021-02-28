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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: 'Keçiörengücü karşılaşmasını da yenip önümüze güvenle bakmak istiyoruz'

Orhan Çıkırıkçı: 'Keçiörengücü karşılaşmasını da yenip önümüze güvenle bakmak istiyoruz'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı'nın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı: "Keçiörengücü karşılaşmasını da yenip önümüze güvenle bakmak istiyoruz" ESKİŞEHİR

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- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Önümüze daha güvenli bakmak için Keçiörengücü karşılaşmasını da yenmemiz gerekiyor" dedi.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un kendisinin de forma giydiği bir takım olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çıkrıkçı, "Onlara önümüzdeki yıllarda başarılar dilerim. İnşallah toparlarlar ve Süper Lig'e çıkarlar. Maça gelince topa hep hakim olan takım bizdik. İyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ederim. Önemli olan buradan kayıpsız geçmekti. Bunu başardık. Hafta sonu Keçiörengücü maçımız var. İyi hazırlanıp onu da kayıpsız geçersek önümüze daha güvenli bakabiliriz" şeklinde konuştu.

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