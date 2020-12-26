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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı:'Çok az pozisyon verdik'

Orhan Çıkırıkçı:'Çok az pozisyon verdik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı:"Çok az pozisyon verdik" BOLU

İstanbulspor Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Boluspor karşısında çok az pozisyon vererek galibiyete uzandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Öncelikle Boluspor’a geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadık. Çok az pozisyon verdik, çok pozisyon bulduk. İkisini değerlendirdik. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. Hafta içinde de Adana Demirspor'la bir mesaimiz var. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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