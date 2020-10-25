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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: “3 puanla ayrıldık”

Orhan Çıkırıkçı: “3 puanla ayrıldık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

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- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, 3 puanla ayrıldıklarını belirtti.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran Çıkrıkçı, "İyi bir maç oldu. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. İnşallah haftaya da iyi hazırlanıp deplasmanda Keçiörengücü’nden puan ya da puanlar alıp döneceğiz. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

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