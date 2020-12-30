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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: '1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık'

Orhan Çıkırıkçı: '1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı: "1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık" İSTANBUL

İstanbulspor Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık" dedi.
TFF 1. Lig’in 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle Adana Demirspor’a geçmiş olsun diliyorum, önümüzdeki maçlara başarılar diliyorum. İyi bir maç oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık. İkinci yarı rakibimiz bir kişi eksik kalınca daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Son dakikada penaltı ile 3-1 galip geldik. Pazar günü içeride Ankaraspor ile oynayacağız. Onu da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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