Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ORDU - Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

ORDU - Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

- Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu - Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu eğitimi alan kursiyerler - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın kursu ziyaret etmesi - Denizde kano kullanılması - Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile röportaj - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı ile röportaj - Güler ve Kabakçı'nın, kano ve yelken yapım atölyesini ziyaret etmesiDurgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu 'da yapılacakORDU (AA) - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu 'da Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacaklarını bildirdi.Kabakçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Fatsa ilçesinde devam eden Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu 'da imkansızı başardıklarını belirterek, Ordu 'nun artık kano sporu için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Şu anda 38 sporcunun kano eğitimleri aldığını ifade eden Güler, "Bu sporcularımız eğitimlerini tamamladıklarında yardımcı antrenör olacaklar. Bu eğitimleri yıl boyunca sürdürerek önemli çalışmalara imza atacağız." dedi.
Durgunsu Sporları Merkezi'ndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Güler, kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayarak Karadeniz'de yeni bir merkezi ortaya çıkaracaklarını kaydetti.
Kabakçı ise kentteki su sporları alanında yapılan çalışmaları çok beğendiklerini dile getirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden Durgunsu Sporları merkezini incelediklerini aktaran Kabakçı, "Gerçekten son derece güzel bir alan oluşturulmuş. Gelecek ay yapacağımız test yarışlarının ardından Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu 'muzda Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacağız." diye konuştu.
Kanonun, Ordu 'da yükselen bir değer olmaya başladığına işaret eden Kabakçı, Başkan Güler'in vizyonu doğrultusunda diğer su sporlarında da Ordu 'nun bir adım öne çıktığını gördüklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Güler ve Kabakçı, Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren kano ve yelken yapım atölyesini de ziyaret etti.

Yarış Su Sporları Beğendik Çekim Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement