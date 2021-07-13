Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Ons Jabeur, Tunus için Wimbledon'da kullandığı raketi açık artırmaya çıkardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Ons Jabeur, Tunus için Wimbledon'da kullandığı raketi açık artırmaya çıkardı

Ons Jabeur, Tunus için Wimbledon'da kullandığı raketi açık artırmaya çıkardı

Ons Jabeur açıklamalar

- TUNUS

Sağlık Çalışanları Sağlık Sistemi Tenis Turnuvası Açık Artırma Çeyrek Final 


- Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek finale kalan ilk Arap kadın raket Ons Jabeur, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Tunus'a yardımcı olmak için Wimbledon turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek finale kalan ilk Arap kadın raket Ons Jabeur, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Tunus'a yardımcı olmak için “Wimbledon” turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Jabeur, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Covid-19 nedeniyle ülkesine yardımcı olmak için “Wimbledon” turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını ve raketin satışından elde edilecek maddi kazancın, gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanın satın alınmasına ayrılacağını söyledi.

Jabeur, "Ülkemin geçirdiği bu zor günlerde her Tunuslu gibi seyirci kalamam, hepimiz Covid'e karşıyız ve bu hayırlı bir amaç için" dedi.
Tunus Sağlık Bakanlığı sözcüsü Nisaf Ben Alaya, geçtiğimiz perşembe günü sağlık sisteminin çöktüğünü duyurdu. Alaya, yoğun bakım ünitelerinin Covid-19 hastaları ile dolduğunu, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerinde aşırı bir yük olduğunu aktarmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Şampiyon Serena WilliamsŞampiyon Serena Williams
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı