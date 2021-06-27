OneLife Rally İstanbul'dan start aldı



- Balkanlar'da düzenlenen ilk ve tek otomobil etkinliği olan OneLife Rally, beşinci yılında İstanbul'dan start aldı. 100’e yakın özel tasarım, modifiye otomobilin katıldığı etkinliğin bir sonraki durağı Sofya olacak. Beş yıl önce Balkanlar'dan başlayan OneLife Rally etkinliğinin bu yılki adresi ilk kez İstanbul oldu. İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi ülkelerden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye otomobil, Galataport rıhtımında otomobil tutkunlarıyla buluştu. OneLife Rally etkinliğine katılan sürücüler, bu sabah Bulgaristan'a gitmek üzere Galataport'dan yola çıktı. Etkinliğin bundan sonraki duraklarının Sofya, Priştine, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacağı öğrenildi.

