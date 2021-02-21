Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: 'Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz'

Ömer Erdoğan: 'Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz'

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

Ömer Erdoğan: "Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" ERZURUM

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Irak 


- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.
Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Erdoğan, zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "6 haftadır BB Erzurumspor gerçekten Süper Lig’de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Bunu analiz ederken sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı